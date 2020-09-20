Галкин назвал Пугачёву «Жар-птицей» и обнародовал видео с ней

Юморист Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал видеозапись со своей супругой — певицей Аллой Пугачёвой.
Шоумен запечатлел примадонну российской эстрады в красном жакете и юбке-колокольчике. Исполнительница смотрит в камеру и говорит снимающему её супругу: «Отхватил себе Жар-птицу!»
Галкин, судя по всему, остался доволен такой формулировкой.
Моя Жар-птица! — подписал юморист пост в Instagram.
Подписчики восторженно восприняли обнародованную видеозапись. Некоторые отметили, что Галкин «вернул Алле Борисовне молодость».
Как ранее передавал NEWS.ru, Галкин опубликовал фото Пугачёвой, загорающей на шезлонге в купальнике. Певица не подозревала, что её снимает супруг, так как, по выражению Галкина, не любит, когда её фотографируют.
Снимок сделан в Юрмале, где артистка проводила практически каждое лето до пандемии.
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