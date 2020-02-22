https://static.news.ru/photo/28380aa6-5567-11ea-a688-fa163e074e61_660.jpg Наталья Гулькина Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина заявила, что обратится в суд из-за программы «Сегодня вечером», в эфире которой её голос перепутали с другой певицей. За это решил извиниться ведущий шоу Максим Галкин.

В передаче я сказал, что за солисток группы «Мираж» пела Маргарита Суханкина. Дорогая Наташа, я вам должен сказать, что это было с моей стороны, безусловно, неосознанно, потому что вы для меня давно уже самостоятельная творческая единица. Как вам вообще могло прийти в голову, что я мог такое подумать — что вы пели каким-то чужим, другим голосом? — отметил Галкин.

По его словам, у артистки потрясающие вокальные данные. И она уже давно не ассоциируется с «Миражом». Он извинился за себя и за Первый канал за эту ошибку.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей, писал News.ru.