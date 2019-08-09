Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей. Пресс-служба певицы направила в редакцию News.ru опровержение.

Я всегда была и остаюсь очень далека от любых правовых вопросов. Со мной работает большая команда, которая ведёт эти дела и надёжно защищает мой тыл. И насколько я знаю, свои законные вознаграждения как автор, он всегда получал и получает в полном объеме через компании, которым он сам и передавал права. Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось. Разрыв наших профессиональных отношений начался именно в этот момент. Мне всегда казалось, что кроме денег в этой жизни его не интересует больше вообще ничего. Так и оказалось на самом деле. Маргарита Суханкина певица, экс-солистка группы «Мираж»

Ситуацию комментировал Валерий Соколов, сооснователь, соавтор основных хитов группы «Мираж», художественный руководитель коллектива Маргариты Суханкиной.

Никаких договорённостей с Литягиным у нашего продюсерского центра ни о каких 2,5 млн. рублей не было. Мы работали исключительно с компаниями, куда он лично передавал на тот момент свои права. Сегодня не существует ни одного договора, по которому мы остались должниками. Условия всех договоров, которые были, выполнялись до копейки. Этому есть все подтверждение с нашей стороны. Валерий Соколов художественный руководитель коллектива Маргариты Суханкиной

Далее приводятся слова Валерия о том, что за несколько лет за права Литягина выплачено около 10 миллионов рублей, и ни о каких судебных претензиях на 12 миллионов ему не известно.

Об этом мы с удивлением узнали из прессы. Выставлять претензии и требования лично Маргарите Суханкиной и вовсе странно с его стороны, — продолжает Валерий. — Рита — творческий человек, артист. Она даже близко никогда не приближалась ко всей этой бюрократии, авторским правам и т.д. Её дело выходить на сцену и дарить людям свой голос. И сейчас вовлекать её в эти разборки, как минимум не по-мужски.



Что касается очередного якобы «запрета» Литягиным на исполнение Маргаритой написанных им песен, то видимо, у Андрея Валентиновича что-то с памятью. Он забыл, что я, точно как и он, являюсь таким же полноценным автором главных хитов «Миража». Он же, как обычно, рассуждает как будто он единственный владелец созданных совместно золотых хитов. Своё разрешение на исполнение этих песен я дал только Маргарите Суханкиной. А авторская доля Литягина приобретена по договору, у компании, которой он передал свои права. И именно от этой компании он и должен получать свои отчисления. С нашей стороны все выплаты сделаны. Таким образом, Маргарита обладает полным пакетом прав на исполнение этих хитов, что подтверждено всеми документами.

Речь идёт о золотом песенном фонде, в который входят главный хит «Музыка нас связала», «Видео», «Волшебный мир», «Звёзды нас ждут», «Млечный путь», «Наступает ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Электричество», «Эта ночь», «Я не хочу», а также хитах на слова бывшей солистки группы Светланы Разиной «Где я», «Новый герой» и «Я не шучу».

9 августа в СМИ распространилось заявление композитора Андрея Литягина о том, что он обращается в суд по поводу невыплат ему авторских отчислений в размере 12 миллионов рублей.