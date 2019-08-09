Экс-солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина ответила на обвинения композитора Андрея Литягина в том, что она исполняет его песни, но при этом авторские отчисления не платит. Композитор подсчитал, что долгов набежало на 12 миллионов рублей. Пресс-служба певицы направила в редакцию News.ru опровержение.
Ситуацию комментировал Валерий Соколов, сооснователь, соавтор основных хитов группы «Мираж», художественный руководитель коллектива Маргариты Суханкиной.
Далее приводятся слова Валерия о том, что за несколько лет за права Литягина выплачено около 10 миллионов рублей, и ни о каких судебных претензиях на 12 миллионов ему не известно.
Об этом мы с удивлением узнали из прессы. Выставлять претензии и требования лично Маргарите Суханкиной и вовсе странно с его стороны, — продолжает Валерий. — Рита — творческий человек, артист. Она даже близко никогда не приближалась ко всей этой бюрократии, авторским правам и т.д. Её дело выходить на сцену и дарить людям свой голос. И сейчас вовлекать её в эти разборки, как минимум не по-мужски.
Что касается очередного якобы «запрета» Литягиным на исполнение Маргаритой написанных им песен, то видимо, у Андрея Валентиновича что-то с памятью. Он забыл, что я, точно как и он, являюсь таким же полноценным автором главных хитов «Миража». Он же, как обычно, рассуждает как будто он единственный владелец созданных совместно золотых хитов. Своё разрешение на исполнение этих песен я дал только Маргарите Суханкиной. А авторская доля Литягина приобретена по договору, у компании, которой он передал свои права. И именно от этой компании он и должен получать свои отчисления. С нашей стороны все выплаты сделаны. Таким образом, Маргарита обладает полным пакетом прав на исполнение этих хитов, что подтверждено всеми документами.
Речь идёт о золотом песенном фонде, в который входят главный хит «Музыка нас связала», «Видео», «Волшебный мир», «Звёзды нас ждут», «Млечный путь», «Наступает ночь», «Снежинка», «Снова вместе», «Солнечное лето», «Электричество», «Эта ночь», «Я не хочу», а также хитах на слова бывшей солистки группы Светланы Разиной «Где я», «Новый герой» и «Я не шучу».
9 августа в СМИ распространилось заявление композитора Андрея Литягина о том, что он обращается в суд по поводу невыплат ему авторских отчислений в размере 12 миллионов рублей.