Гагарина в мини-шортах станцевала на Мальдивах

https://static.news.ru/photo/c01c3afe-531d-11eb-b8aa-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Новогодние каникулы Полина Гагарина проводит на Мальдивах вместе с трёхлетней дочерью Мией и 13-летним сыном Андреем. В Instagram она опубликовала зажигательное видео танцевальной прогулки по острову.

У детей тихий час, у мамы танцевальный, — подписала видео Гагарина.

На кадрах 33-летняя певица в леопардовом лифе и мини-шортиках пританцовывая пробежалась босиком по дороге из белого песка. Её окружали тропические деревья, и она даже ухитрилась повисеть на лиане. Поклонники оценили безупречную фигуру Гагариной, стройные ножки и её прекрасное настроение, отметив, что после развода она превратилась «в девушку-подростка: лёгкую, милую, флиртующую и с горящими глазами».

Как писал NEWS.ru, Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах со своим новым возлюбленным, саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Он известен в шоу-бизнесе по работе с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими. Однако журналисты выяснили, что у мужчины не всё гладко с финансами, а также он всё ещё состоит в законном браке и является отцом двоих детей. Чиняев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него есть компания «Чинконг Продакшн», и, как предполагают журналисты, она является студией звукозаписи. Однако организация погрязла в долгах. Сейчас на её счетах минус 36 тысяч рублей, но раньше было ещё хуже. Неуплата доходила до 162 тысяч рублей.