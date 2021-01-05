Новый возлюбленный Полины Гагариной увяз в долгах

https://static.news.ru/photo/12940ff6-50ed-11eb-b183-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: gagara1987/instagram.com

Певица Полина Гагарина сейчас отдыхает на Мальдивах со своим новым возлюбленным, саунд-продюсером Владимиром Чиняевым и двумя детьми. Он известен в шоу-бизнесе по работе с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими. Однако журналисты выяснили, что у мужчины не всё гладко с финансами, а также он всё ещё состоит в законном браке и является отцом двоих детей.

Чиняев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, у него есть компания «Чинконг Продакшн», и, как предполагают журналисты KP.RU, она является студией звукозаписи. Однако организация погрязла в долгах. Сейчас на её счетах минус 36 тысяч рублей, но раньше было ещё хуже. Неуплата доходила до 162 тысяч рублей.

У Чиняева было ещё одно ООО под названием «Триллион». Оно закрылось три года назад. Долги у саунд-продюсера на этом не заканчиваются. Неуплаты у него и за жильё в посёлке Отрадное и за автомобиль 2014 года выпуска — 23 500. При этом, по слухам, 48-летний Чиняев всё ещё состоит в законном браке и является отцом двоих детей.

Фотограф Дмитрий Исхаков опросом в соцсети ответил на отъезд своей бывшей супруги певицы Полины Гагариной с их общей дочерью Мией за границу. Он поинтересовался у подписчиков, как те отреагировали бы в подобной ситуации. Большинство оказалось на стороне разгневанного отца.

Ранее телеведущая Ксения Собчак подвергла критике высказывания Исхакова, сообщал NEWS.ru.