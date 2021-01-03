Собчак раскритиковала бывшего мужа Гагариной

https://static.news.ru/photo/5718f2e6-4dd1-11eb-9b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак подвергла критике высказывания бывшего мужа певицы Полины Гагариной Дмитрия Исхакова. Артистка ушла от фотографа после шести лет совместной жизни.

Так, в своих высказываниях Исхаков как бы намекал на то, что развод произошёл именно по вине Гагариной.

Дмитрий Исхаков про перемены в личной жизни говорить «отказывается» (так и подчёркивает это подробно в каждом новом посте и интервью), а теперь нас, кажется, ждёт послеразводный комикс, — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Некоторое время назад стало известно, что Гагарина вместе с дочкой улетела на Мальдивы. Исхакова возмутил такой поступок — бывший супруг опасался, что певица возьмёт в путешествие нового возлюбленного.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший муж певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков встретил 2021 год в одиночестве. В преддверии Нового года мужчина заболел и не смог увидеться со своей дочерью Мией.

По его словам, он купил в магазине 250 граммов оливье и купеческого салата. Фотограф не стал смотреть новогодние передачи и просто посидел в тишине.