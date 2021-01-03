Бывший муж Гариной отреагировал на отлёт певицы с дочкой на Мальдивы

https://static.news.ru/photo/dc99c578-4da2-11eb-af98-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: isxakov/instagram.com

Фотограф Дмитрий Исхаков опросом в соцсети ответил на отъезд своей бывшей супруги певицы Полины Гагариной с их общей дочерью Мией за границу. Он поинтересовался у подписчиков, как те отреагировали бы в подобной ситуации. Большинство оказалось на стороне разгневанного отца.

В историях Instagram Исхаков задал вопрос: смогли бы родители отпустить ребёнка с совершенно незнакомым человеком? Таковым он называет нового избранника экс-супруги. Большинство пользователей — 79% — ответили, что не стали бы так делать.

Впрочем, формулировка вопроса не уточняла, что ребёнок при этом отправляется в поездку с матерью.

Проголосовало около восьми тысяч человек. Вменяемых и разумных людей гораздо больше, — с удовлетворением отметил Исхаков.

isxakov/instagram.com

Ранее стало известно, что бывший супруг Гагариной категорически возражает против поездки маленькой дочери с матерью за рубеж. Он аргументировал это тем, что узнал об этом от третьих лиц, а его в известность никто не поставил. Мужчина считает, что ребёнок подвергается опасности из-за пандемии коронавируса. Также его смущает, что компанию бывшей жене и детям составит новый избранник певицы, которого он совершенно не знает.

Тем не менее, несмотря на такие возражения, Гагарина сумела выехать из страны на частном джете, взяв с собой детей — сына Андрея от первого брака и дочь Мию от распавшегося союза с Исхаковым.

Певица и фотограф были в браке в течение шести лет, дочь Мия родилась у них в 2017 году. В конце 2020 года стало известно, что они разошлись, писал NEWS.ru.