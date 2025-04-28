Гагарина рассказала о подвигах предков в годы Великой Отечественной войны Певица Гагарина рассказала, что ее дед в годы ВОВ служил разведчиком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина рассказала о своих прадеде и деде, которые участвовали в Великой Отечественной войне. По ее словам, прадед к началу ВОВ уже был военнослужащим, поэтому сразу же ушел на фронт, а деду тогда было только 14 лет, и он начал сражаться с 1944 года, передает корреспондент NEWS.ru.

А вот мой дедушка, Владимир Александрович Мучкаев, к моменту начала войны ему было всего 14 лет. Они тогда жили в Белоруссии, и семья была оккупирована и интернирована потом в Восточную Пруссию. Через несколько лет, то есть уже в 1944 году, Красная армия [их] освободила, и тогда мой дедушка уже пошел воевать. И поскольку он очень хорошо к тому моменту знал немецкий язык, он стал разведчиком, — рассказала Гагарина.

По ее словам, дед закончил войну, став кавалером четырех орденов, среди них награды за взятие Берлина и за отвагу. Она подчеркнула, что испытывает гордость за деда и прадеда, которые стали «настоящими героями».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на Совете законодателей, что граждане России должны быть достойны подвигов своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что россияне гордятся своими героическими предками, после этих слов зал взорвался бурными овациями.