Граждане России должны быть достойны подвигов своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, заявил на Совете законодателей президент РФ Владимир Путин. После этих слов зал взорвался бурными овациями. Трансляцию мероприятия вел Кремль.
Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига, — подчеркнул Путин.
Ранее Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.
Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если объявленное Владимиром Путиным перемирие будет нарушено. Объявлением перемирия российская сторона снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса. В Кремле также призвали Киев к конструктивному диалогу с участием международных партнеров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. По его словам, стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов.