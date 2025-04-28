Зал взорвался овациями после речи Путина о подвиге отцов и дедов Путин: мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Граждане России должны быть достойны подвигов своих отцов, дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, заявил на Совете законодателей президент РФ Владимир Путин. После этих слов зал взорвался бурными овациями. Трансляцию мероприятия вел Кремль.

Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига, — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы. Оно будет действовать с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

Также в Кремле заявили, что Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если объявленное Владимиром Путиным перемирие будет нарушено. Объявлением перемирия российская сторона снова заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса. В Кремле также призвали Киев к конструктивному диалогу с участием международных партнеров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной. По его словам, стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов.