В Кремле раскрыли, что ждет Украину в случае нарушения перемирия В Кремле предостерегли Украину от огня во время перемирия

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ВС Украины

Москва даст Киеву адекватный и эффективный ответ, если объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие будет нарушено, пишет пресс-служба Кремля. Российский лидер анонсировал перемирие в дни 80-летия Победы, оно будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Власти считают, что украинская сторона должна последовать этому примеру.

В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ, — сказано в публикации.

Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы 28 апреля. Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, говорится в заявлении Кремля.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. Всего было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима прекращения огня.