Трамп оценил ситуацию в переговорах с Россией и Украиной Трамп: прогресс в переговорах по Украине есть, но ситуация очень хрупкая

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Дональд Трамп

В переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом есть прогресс, однако ситуация остается нестабильной, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time. По его словам, стороны движутся вперед, однако успех урегулирования зависит от множества факторов.

Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. [Но ситуация] очень хрупкая, — отметил Трамп.

Американский лидер также отметил, что всего происходящего можно было бы избежать. По его словам, ответственность за это лежала на экс-президенте Джо Байдене.

Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено Байденом (бывшим президентом США. — NEWS.ru), но он не смог этого сделать, — заключил Трамп.

Ранее президент США рассказал об успешных промежуточных результатах переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По мнению главы Белого дома, стороны близки к сделке и Москва готова к миру с Киевом.

Ранее на Украине заявили, что страна готова к переговорам, если Россия объявит полное прекращение огня. В предложениях делается акцент на том, что стороны должны взаимно соблюдать перемирие. Также предлагается диалог для обсуждения урегулирования ситуации при участии США и ЕС. Кроме того, планируется обмен военнопленными по схеме «всех на всех». При этом территориальные вопросы будут обсуждаться только после прекращения огня.