https://static.news.ru/photo/65d18d20-4fad-11ea-a66a-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press

Алиса Фрейндлих рассказала, что получает в качестве пенсии «вполне нормальные деньги». Но сумму актриса называть не стала.

Она объяснила хорошую пенсию тем, что является блокадницей, сейчас артистке 85 лет. Также Алиса Фрейндлих является почётным гражданином города, так что пенсия удваивается. Все выплаты идут на книжку, а потом актриса тратит их на отпуск, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Светлана Светличная рассказала, что ей вполне хватает пенсии, которую она получает от государства благодаря званию народной артистки.