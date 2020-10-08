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Фотограф Пугачёвой показал совсем юных Галкина и Киркорова в боулинге

08:24, 09 октября 2020 10
Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Личный фотограф Пугачёвой Роман Родин опубликовал фото совсем юных мужей Примадонны, играющих в боулинг в Сочи. Уникальный кадр Родин в шутку назвал «историческим».

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А сейчас я представляю вам мой исторический кадр: внедрение молодого Галкина в семью Киркорова-Пугачевой. Место действия — Сочи. История, леденящая кровь, — подписал снимок фотограф, намекая на то, что Киркоров сам познакомил Галкина со своей женой.

Позже предыдущий муж Примадонны то ли в шутку, то ли всерьёз говорил, что жалеет, что свёл Галкина с супругой. Это произошло в Витебске на фестивале «Славянский базар» в начале 2000-х годов.

Пользователи восхитились архивным кадром. Некоторые признали, что за Филиппа им «всё же обидно». Но большинство умилились тому, как «классно и молодо» выглядят на старом фото оба артиста. «Какая фотография! Никогда не видели. Будем с нетерпением ждать вашего эфира», — с восхищением написали в комментариях подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Елена Воробей ко дню рождения Максима Галкина опубликовала фото совсем юного артиста. На снимке Галкину лет 20, он запечатлён вместе с актёром Юрием Гальцевым.

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