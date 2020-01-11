Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из её автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление певицы в Instagram.

Украинскую певицу Анну Корсун (Maruv) обокрали в Киеве. Из её автомобиля вытащили сумку с документами и новогодние подарки. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей со ссылкой на заявление певицы в...