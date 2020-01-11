58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева опубликовала свою фотографию в купальнике с элитного термального курорта в Швейцарии. Её подписчики в Instagram пришли в восторг и назвали телеведущую не иначе, как «нимфа».
Среди комплиментов были и такие: «Какая девочка красивая. Катя, Вы прекрасны»; «Катерина как русалка»; «Богиня!!!».
Ранее телезвезда Ольга Бузова выложила фото в откровенном наряде с курорта в Таиланде, где она отдыхает вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном. Певица продемонстрировала новый красно-белый купальник и накидку из той же ткани. По словам поклонников, светской львице не идёт такое глубокое декольте. Фанаты призвали артистку «прикрыть этот стыд». Однако девушку поддержал Манукян. Он назвал её красавицей, писал NEWS.ru.