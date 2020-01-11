Екатерина Андреева Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

58-летняя телеведущая программы «Время» Екатерина Андреева опубликовала свою фотографию в купальнике с элитного термального курорта в Швейцарии. Её подписчики в Instagram пришли в восторг и назвали телеведущую не иначе, как «нимфа».

Среди комплиментов были и такие: «Какая девочка красивая. Катя, Вы прекрасны»; «Катерина как русалка»; «Богиня!!!».

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Если я хочу обновиться - я ныряю в минеральную воду в с головой.И сижу на морозце на тёплом кафеле в @belvedere_hotels_scuol И смотрю на горы,которые смотрят на нас дольше,чем мы можем себе это представить.И эти их мудрые взгляды передают тепло,несмотря на снег и морозный воздух. Я люблю на них смотреть.Исполины помнят всё,видели всё и умеют хранить тайны.Но иногда и они бывают болтливы и расскрывают секреты...Где- то там наверху в швейцарских горах ,недалеко от Андерматта,граф Суворов добывал Ледниковое молоко( Gletschermilch ) и поил своих солдат при тяжелом переходе через Альпы.Граф знал много секретов,например,как укрепить иммунитет и дух и напитать организм минералами- вы теперь тоже будете это знать. Пейте люди молоко-будете здоровы.И коровы иногда ни при чём А я откуда знаю о графе такие подробности ? Так я читаю @swisshealthmagazineru , который издаёт моя @marianna_laemmli - #хочувсезнать и летаю в Scuol на @flyswiss #настроение #волшебство #вода #красота #красиво #горы #утро #девочкитакиедевочки #красотаспасетмир #бассейн #гармония #фото #жизньпрекрасна #фотодня #образ #свет #magic #magical #mood #pool #breathtaking #photo #photography #photooftheday #mountains #morning #inlovewithswitzerland #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

Ранее телезвезда Ольга Бузова выложила фото в откровенном наряде с курорта в Таиланде, где она отдыхает вместе с новым возлюбленным Давидом Манукяном. Певица продемонстрировала новый красно-белый купальник и накидку из той же ткани. По словам поклонников, светской львице не идёт такое глубокое декольте. Фанаты призвали артистку «прикрыть этот стыд». Однако девушку поддержал Манукян. Он назвал её красавицей, писал NEWS.ru.

 

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