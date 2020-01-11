https://static.news.ru/photo/ba3cde66-3480-11ea-ae7a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: fan._buzova.86/instagram.com

Популярная российская телеведущая Ольга Бузова проводит отпуск со своим возлюбленным Давидом Манукяном в Тайланде. Девушка решила похвастаться своей фигурой в новых купальниках.

Ну привет, отпуск. Прихожу в себя после долгого перелёта, и пока даже не верится, что можно просто ничего не делать, — написала певица в Instagram.

Бузова продемонстрировала новый красно-белый купальник и накидку из той же ткани. По словам поклонников, светской львице не идёт такое глубокое декольте. Фанаты призвали артистку «прикрыть этот стыд». Однако девушку поддержал Манукян. Он назвал её красавицей.

Как писал NEWS.ru, российская актриса Настасья Самбурская опубликовала фотографию, где она предстала в откровенном розовом купальнике. Подписчики звезды восхитились фигурой артистки.