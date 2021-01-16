Фото совсем маленьких детей Максима Галкина появились в Сети

https://static.news.ru/photo/1c397f38-58b2-11eb-b75e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около восьми лет назад певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин стали родителями. Для комика двойняшки стали первыми детьми, а вот у Примадонны есть и взрослая дочь — Кристина Орбакайте, и внуки.

В 2020-м Лиза и Гарри Галкины пошли в школу. Они также изучают иностранные языки, поют, играют на фортепиано и радуют звёздную семью и поклонников успехами. На одной из фан-страниц Лизы в социальной сети Instagram появилось фото, на котором брат и сестра запечатлены ещё совсем маленькими.

Сильно изменились? — говорится в подписи к публикации.

Фанаты отмечают, что малыши похожи на известных родителей.

Узнаваемые! Миленькие! Милашки, подросли! Хорошенькие!

Обожаю Гарри и Лизоньку! Спасибо семье за такое безупречное воспитание и образование!

Накануне фан-аккаунт Аллы Пугачёвой опубликовал фото певицы, одетой в молодёжном стиле. Звезда отечественной эстрады надела чёрный брючный комплект с белыми лампасами и накинула сверху яркий лимонный тренч. На голову Примадонна надела бейсболку. Лампасы сейчас являются модным трендом. Прошивка, по мнению стилистов, придаёт одежде особый стиль и изюминку. Лампасы давно уже стали классикой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фото Примадонны с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным активно обсуждают в Сети. Снимок двухлетней давности отличается жизнерадостностью и позитивом, что сразу отметили подписчики.