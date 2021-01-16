Фото совсем маленьких детей Максима Галкина появились в Сети

Около восьми лет назад певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин стали родителями. Для комика двойняшки стали первыми детьми, а вот у Примадонны есть и взрослая дочь — Кристина Орбакайте, и внуки.
В 2020-м Лиза и Гарри Галкины пошли в школу. Они также изучают иностранные языки, поют, играют на фортепиано и радуют звёздную семью и поклонников успехами. На одной из фан-страниц Лизы в социальной сети Instagram
Сильно изменились? — говорится в подписи к публикации.
Фанаты отмечают, что малыши похожи на известных родителей.
Узнаваемые! Миленькие! Милашки, подросли! Хорошенькие!
Обожаю Гарри и Лизоньку! Спасибо семье за такое безупречное воспитание и образование!
Накануне фан-аккаунт Аллы Пугачёвой опубликовал фото певицы, одетой в молодёжном стиле. Звезда отечественной эстрады надела чёрный брючный комплект с белыми лампасами и накинула сверху яркий лимонный тренч. На голову Примадонна надела бейсболку. Лампасы сейчас являются модным трендом. Прошивка, по мнению стилистов, придаёт одежде особый стиль и изюминку. Лампасы давно уже стали классикой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фото Примадонны с детьми Гарри и Лизой и мужем Максимом Галкиным активно обсуждают в Сети. Снимок двухлетней давности отличается жизнерадостностью и позитивом, что сразу отметили подписчики.