Фото Кадышевой без знаменитого парика появилось в Сети

Фото Надежды Кадышевой без знаменитого парика привлекло внимание пользователей Сети. Поклонники активно обсуждают состояние здоровья 62-летней певицы и обращают внимание на любую информацию, связанную с ней.

Фото, на котором Кадышева сидит без парика, опубликовано на странице артистки и датировано 2016 годом. Певица сидит в гримёрке и готовится к новогоднему выступлению. Она смотрится в зеркало и поправляет светлые волосы. На переднем фоне лежат знаменитые парики солистки «Золотого кольца», которые давно стали её визитной карточкой.

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Между тем сын и концертный директор артистки Григорий Костюк заверил, что с певицей всё хорошо. Сейчас, по его словам, Кадышева с мужем и внуком отдыхают на курорте, а вскоре артистка вновь поедет на гастроли.

Певица ранее перенесла серьёзные операции. У неё подозревали рак груди. А в 2018 году артистка перенесла инфаркт.

Ранее Григорий Костюк, сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой, прокомментировал слухи о тяжёлой болезни исполнительницы. Сын Кадышевой подтвердил, что в последнее время певица стала гораздо реже давать концерты из-за ограничений в связи с коронавирусом.