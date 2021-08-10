«Были операции»: сын Кадышевой раскрыл правду о болезни певицы

Григорий Костюк, сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой, прокомментировал слухи о тяжёлой болезни исполнительницы. Правду о состоянии матери он раскрыл Пятому каналу.

Слава богу, всё хорошо. Операции были очень давно, поэтому у неё всё в порядке полностью, — сказал Костюк.

Сын Кадышевой подтвердил, что в последнее время певица стала гораздо реже давать концерты из-за ограничений в связи с коронавирусом. При этом он отметил, что в сентябре артистка примет участие сразу в нескольких мероприятиях.

Костюк затруднился назвать источник информации о тяжёлой болезни Надежды Кадышевой. По его словам, певицу ничто не беспокоит, она чувствует себя хорошо.

Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава богу. <…> Я видел эти истории в жёлтой прессе, наши юристы уже этим занимаются, — заявил сын артистки.

Ранее онколог рассказал о генетической предрасположенности Надежды Кадышевой к заболеванию раком. Так он прокомментировал слухи о тяжёлой болезни певицы, из-за которой она якобы отменила ряд концертов.