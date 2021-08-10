«Были операции»: сын Кадышевой раскрыл правду о болезни певицы
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
17:27, 10 августа 2021
Надежда КадышеваФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Григорий Костюк, сын и концертный директор певицы Надежды Кадышевой, прокомментировал слухи о тяжёлой болезни исполнительницы. Правду о состоянии матери он раскрыл Пятому каналу.
Слава богу, всё хорошо. Операции были очень давно, поэтому у неё всё в порядке полностью, — сказал Костюк.
Сын Кадышевой подтвердил, что в последнее время певица стала гораздо реже давать концерты из-за ограничений в связи с коронавирусом. При этом он отметил, что в сентябре артистка примет участие сразу в нескольких мероприятиях.
Костюк затруднился назвать источник информации о тяжёлой болезни Надежды Кадышевой. По его словам, певицу ничто не беспокоит, она чувствует себя хорошо.
Не знаю, откуда информация, что она болеет. Она здорова, слава богу. <…> Я видел эти истории в жёлтой прессе, наши юристы уже этим занимаются, — заявил сын артистки.
Ранее онколог рассказал о генетической предрасположенности Надежды Кадышевой к заболеванию раком. Так он прокомментировал слухи о тяжёлой болезни певицы, из-за которой она якобы отменила ряд концертов.