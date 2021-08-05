Знакомый Кадышевой объяснил её нежелание выступать

Советская и российская певица Надежда Кадышева отменила концерты и перестала появляться на публике, передаёт KP.RU. Знакомые звезды отмечают, что артистка выглядит иногда «измученной и страдающей» из-за частых головных болей, бессонницы и нестабильного давления.

Её сын (Григорий Костюк. — NEWS.ru) не раз сокрушался, что мама чувствует себя не всегда ровно: у неё скачет давление. И потому то, что она порой на фото выглядит измученно, это скорее следствие бессонниц и мигрени, — сказал знакомый семьи Кадышевой.

Промоутер исполнительницы Сергей Лавров подчеркнул, что она иногда болеет и каждый третий, если не второй, концерт приходится переносить из-за состояния здоровья артистки.

Не так давно её сольник в Рязани был запланирован, зал на 1800 мест. Все билеты проданы. Столпотворение, люди пришли на концерт с букетами цветов, а им объявляют: переносится, артистка приболела! — отметил шоумен.

Ещё один приятель Кадышевой в беседе с журналистами добавил, что женщина «очень боится коронавируса» и строго соблюдает все меры предосторожности и, собственно, именно из-за пандемии певица сократила число выступлений, а не потому что у неё проблемы со здоровьем.

Ранее народный артист России, певец Лев Лещенко рассказал NEWS.ru о последствиях перенесённой им коронавирусной инфекции COVID-19. Артист отметил, что спустя некоторое время испытал паническую атаку, несколько сердечных приступов, а через полгода начал страдать от бессонницы, «потери концентрации» и ощутил «значительное уменьшение энергии». Исполнитель также опроверг информацию о том, что якобы пережил несколько инфарктов. Собеседник подчеркнул, что это были именно приступы.