«Чудес не бывает»: онколог о серьёзном диагнозе Кадышевой

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Певица Надежда Кадышева в любой момент может заболеть раком из-за генетической предрасположенности. Такое мнение высказала врач-онколог Евгения Черёмушкина изданию BLITZ+.

В прошлом у Кадышевой уже были две операции из-за подозрения на рак. В одном случае опухоль оказалась доброкачественной, а во втором страшный диагноз не подтвердился. Однако медики считают, что 62-летняя артистка в зоне риска.

Есть генетическая предрасположенность, передаваемая из поколения в поколение. Существует вероятность повторения болезни, риск почти стопроцентный. Чудес не бывает, — заявила Черёмушкина.

Ранее сообщалось, что Кадышева стала часто отменять концерты из-за болезней. Знакомые звезды отмечают, что артистка выглядит «измученной и страдающей» из-за частых головных болей, бессонницы и нестабильного давления.

В окружении певицы заявили, что она «очень боится коронавируса» и, собственно, именно из-за пандемии сократила число выступлений.