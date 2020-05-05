Кадышева шокировала поклонников уставшим и постаревшим видом

https://static.news.ru/photo/20bfff30-8e7f-11ea-a4d7-fa163e074e61_660.jpg Надежда Кадышева Фото: Oleg Rodionov/ Russian Look/Global Look Press

Надежда Кадышева привела в ужас фанатов снимком, на котором она выглядит уставшей и постаревшей. Певице 60 лет, но она всегда следила за своим имиджем и хорошо выглядела.

Одно фото без фотошопа и вызвало массу вопросов о состоянии артистки. Поклонники стали предполагать, что же могло случиться с исполнительницей, многие посоветовали Кадышевой отдохнуть.

Впрочем, всё может объясняться очень просто: перед карантином у Кадышевой был насыщенный гастрольный график, пишет KP.RU. Каждый день певица выступала в разных городах, поэтому всегда была в сценическом образе. Сейчас нет необходимости его использовать, так что звезда предстала перед фанатами в своём обычном виде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Александр Костюк подарил своей супруге певице Надежде Кадышевой элитный автомобиль за $15 млн. Презент исполнительница получила без повода.