Кадышева шокировала поклонников уставшим и постаревшим видом

Надежда Кадышева привела в ужас фанатов снимком, на котором она выглядит уставшей и постаревшей. Певице 60 лет, но она всегда следила за своим имиджем и хорошо выглядела.
Одно фото без фотошопа и вызвало массу вопросов о состоянии артистки. Поклонники стали предполагать, что же могло случиться с исполнительницей, многие посоветовали Кадышевой отдохнуть.
Впрочем, всё может объясняться очень просто: перед карантином у Кадышевой был насыщенный гастрольный график,
Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Александр Костюк подарил своей супруге певице Надежде Кадышевой элитный автомобиль за $15 млн. Презент исполнительница получила без повода.
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