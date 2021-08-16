Фонопед оценила шансы МакSим восстановить голос после комы

Вокальный и речевой фонопед Галина Улезько оценила шансы певицы Марины Абросимовой, более известной под псевдонимом МакSим, восстановить голос после месячного пребывания исполнительницы в искусственной коме. Подробнее об этом она рассказала в интервью с KP.RU.

Надо знать, насколько пострадал мозг за время болезни, в какой степени была гипоксия, что будет с сердечно-сосудистой системой, насколько это восполнялось кислородом, — заявила Улезько.

Эскперт подчеркнула, что ситуацию усугубляет общее количество факторов, так или иначе повлиявших на здоровье МакSим: проблемы с сосудами головного мозга и внутренними органами, злоупотребление алкоголем и наркотикам. При этом Улезько добавила, что бывали и случаи, когда люди с 80% поражением лёгких восстанавливали дыхательную систему с минимальными потерями для организма.

Ранее МакSим выписали из больницы: она частично потеряла память и проходит лечение в домашних условиях.