Финалист шоу «Голос» растрогал публику исполнением песни с Градским

Финалист шоу «Голос» из команды Александра Градского растрогал публику совместным исполнением песни с мэтром. По правилам, на последнем этапе шоу наставники должны выступать вместе с подопечными, однако, команда ушедшего из жизни Градского стала исключением.

Организаторы проекта, который идёт на Первом канале , нашли выход из положения: они «оживили» легендарного музыканта, показав на большом экране на фоне сцены кадры с его исполнением. Таким образом, вышедший в финал подопечный мэтра Алишер Каримов смог исполнить со своим наставником песню. Для этого была выбрана композиция «Как молоды мы были», которая заставила буквально разрыдаться зрителей и участников шоу.

Зал аплодировал исполнителю стоя. Сам Каримов позже признался, что ощущал рядом с собой на сцене незримое присутствие наставника.

Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут, — сказал участник проекта.

Александр Градский умер 28 ноября из-за последствий от перенесённого коронавируса. Его похоронили на Ваганьковском кладбище 1 декабря.

Ранее сообщалось, что певец и композитор Александр Градский занял первое место в рейтинге музыкантов года по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса ВЦИОМа о том, каким россиянам запомнился 2021 год.