Фигуристку Ирину Слуцкую обокрала няня

https://static.news.ru/photo/ae4b8f40-74e3-11eb-8eda-96000091f725_660.jpg Фото: slutskayaofficial/instagam.com

Фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как однажды стала жертвой воровки. По словам спортсменки, работавшая у неё два года назад няня вынесла из дома одежду её детей.

Слуцкая откладывала вещи, из которых выросли её дети, чтобы отдать потом нуждающимся. Как-то она начала собирать сумку для семьи с тремя детьми и обнаружила, что абсолютно все отложенные для таких целей вещи исчезли.

Видимо, они вывозились из моего дома мешками и коробками, пока я была на работе, — написала фигуристка в Instagram.

Бронзовая призёрка Олимпийских игр 2006 года отметила, что воровство среди нянь очень распространённая проблема, конечно, порядочных людей тоже много, но их сложнее найти.

Поэтому, если у родителей нет возможности всё время находиться с детьми, то няня — это действительно выход. Важно только очень тщательно подойти к выбору человека, который будет много времени проводить с вашей семьёй, — посоветовала она своим подписчикам.

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