https://static.news.ru/photo/4a912bcc-707e-11eb-9456-96000091f725_660.jpg Ирина Понаровская Фото: irinaponarovskaya/instagram.com

Певицу Ирину Понаровскую обвинили в краже ребёнка. Об этом заявила пожилая россиянка Марина Гарбовская, которая назвала себя матерью приёмной дочери артистки.

Гарбовская заявила, что Понаровская со своим вторым мужем Вейландом Роттом — младшим во время гастролей на Урале ворвались в её дом и похитили новорождённую девочку, а затем пригрозили женщине расправой, если она проговорится. Свои обвинения Гарбовская озвучила в ходе телепередачи в телестудии Андрея Малахова.

Когда в студии появилась та самая девочка — ныне уже взрослая Анастасия Кормышева, женщина сперва попыталась сбежать, а потом призналась, что хотела сделать аборт, так как мужа у неё было, а потом думала отказаться от ребёнка, так как дочь родилась мулаткой, сообщил «МК».

В свою очередь директор Понаровской заявила, что сомневается в родстве гостьи программы с дочерью певицы: возможно, пришедшая на ТВ женщина самозванка и просто пытается прославиться за чужой счёт. Директор пригрозила, что если родство не подтвердится, не исключён иск в суд о защите чести и достоинства.

Представитель артистки добавила, что много лет назад маленькую девочку принесла в гримёрку артистки одна из поклонниц. Певица оставила ребёнка себе. Через несколько лет у Понаровской появился сын Энтони. Девочку она отдала в детский дом. После встречи на шоу «Жди меня» певица предложила Анастасии перебраться к ней. Но вскоре выгнала. Девушка надела украшения мачехи и пошла в них в магазин, что Понаровская посчитала воровством. Кроме того, Анастасия, как показалось певице, оказывала знаки внимания Энтони.

Ранее Понаровская заявила, что не поддерживает отношений со своей приёмной дочерью Анастасией Кормышевой. Одной семьёй они стали по воле случая и вместе почти не жили. Кормышева давно выросла, у неё своя жизнь, девушка воспитывает сына, писал NEWS.ru.