Федункив ужаснула поклонников синяками на ногах после свадьбы

Поклонники Марины Федункив разглядели синяки на ногах актрисы, появившиеся через две недели после свадьбы с молодым итальянцем. Звезда «Реальных пацанов» отдыхает на родине мужа, о чём и пишет в Instagram.

На видео Марина Федункив предстаёт в качестве тревел-блогера и восхищается вымощенной древней дорогой. Актриса отмечает, что опыт древней кладки неплохо бы перенять и современной Москве. Подписчики согласились с артисткой, но при этом обратили внимание на странные пятна на её ногах.

Федункив ради экскурсии надела короткие шорты, которые выставили её ноги в неприглядном свете. «Марина, простите, а это свет так неудачно падает или вы ударились где-то? Такое ощущение, что на ногах синяки», «Что у вас с ногами? Откуда столько синяков после свадьбы?», «Что с ножками, это тень? Как будто все в синяках», написали в комментариях пользователи.

Некоторые предположили, что синяки на ногах звезды — следствие слишком бурных романтических отношений в медовый месяц. Некоторые из фанатов пошутили, что Федункив, вероятно, не выходит из номера от молодого мужа.

Ранее актриса Марина Федункив сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Торжество прошло в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы.