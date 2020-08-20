Федосеева-Шукшина объявила голодовку из-за развода с Бари Алибасовым

https://static.news.ru/photo/2df4bc18-e2e4-11ea-87ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина перестала употреблять пищу после информации о предстоящем разводе с Бари Алибасовым.

От Бари она, конечно, такого не ожидала. Дочь Ольга переживает за маму, старается окружить её максимальной заботой и вниманием, — рассказал журналистам «Собеседника» источник в окружении актрисы.

По его словам, женщина не хочет расторгать брак с продюсером группы «На-На». Источник подчеркнул, что состояние актрисы ухудшилось, поскольку она сильно переживает.

NEWS.ru писал, что 73-летний Алибасов объявил о желании развестись с Федосеевой-Шукшиной после выхода из психиатрической лечебницы. Мужчина считает, что отношения с супругой у него разладились из-за квартирных вопросов и разногласий с родственниками.

Ранее Федосеева-Шукшина подала иск к продюсеру «На-На» и его помощнику Сергею Моцарю. Она требует признать незаконной сделку по дарению квартиры в Новой Москве стоимостью в 10 млн рублей.