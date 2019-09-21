https://static.news.ru/photo/ee549d12-dd4e-11e9-a904-fa163e074e61_660.jpg Уитни Хьюстон Фото: Touchstone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поклонники Уитни Хьюстон недовольны идеей её посмертного концертного тура с голограммой звезды. Гастроли, анонсированные на январь 2020 года, вызвали волну негодования в соцсетях.

Фанаты считают неэтичным тот факт, что музыкальная индустрия продолжает получать выгоду от выступления легендарной певицы.

Капитализм воссоздаёт ваше подобие и проецирует его перед миллионами, поэтому он может посмертно извлекать из вас выгоду. Его этической порочности действительно нет предела. Ничто не является священным. Покойся с миром, Уитни Хьюстон, — пишет пользователь Twitter Bandz Fanon.

capitalism will recreate your likeness and project it in front of millions, so it may posthumously profit off you for eternity. there are truly no limits to its ethical depravity. nothing is sacred.



rest in peace to whitney houston. https://t.co/a4i2MFLwqE — 1,000 Bandz Fanon (@birth_marxist) September 17, 2019

Голограмма создавалась в течение нескольких лет. По словам старшего вице-президента по маркетингу компании Primary Wave Сета Фабера, грядущий тур станет «невероятным зрелищем». Лазерное изображение звезды будет исполнять такие песни, как I Wanna Dance with Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. При жизни, среди прочих заслуг, она стала обладательницей нескольких премий «Грэмми» — в период с 1986 по 2000 год.

Ранее News.ru писал, что компания, к которой после кончины Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы. Это кавер на Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда, записанный в 1990 году.