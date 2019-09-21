Уитни Хьюстон Уитни Хьюстон Фото: Touchstone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поклонники Уитни Хьюстон недовольны идеей её посмертного концертного тура с голограммой звезды. Гастроли, анонсированные на январь 2020 года, вызвали волну негодования в соцсетях.

Фанаты считают неэтичным тот факт, что музыкальная индустрия продолжает получать выгоду от выступления легендарной певицы.

Капитализм воссоздаёт ваше подобие и проецирует его перед миллионами, поэтому он может посмертно извлекать из вас выгоду. Его этической порочности действительно нет предела. Ничто не является священным. Покойся с миром, Уитни Хьюстон, — пишет пользователь Twitter Bandz Fanon.

Голограмма создавалась в течение нескольких лет. По словам старшего вице-президента по маркетингу компании Primary Wave Сета Фабера, грядущий тур станет «невероятным зрелищем». Лазерное изображение звезды будет исполнять такие песни, как I Wanna Dance with Somebody, The Greatest Love of All и другие.

Уитни Хьюстон умерла 11 февраля 2012 года. При жизни, среди прочих заслуг, она стала обладательницей нескольких премий «Грэмми» — в период с 1986 по 2000 год.

Ранее News.ru писал, что компания, к которой после кончины Уитни Хьюстон отошли её авторские права, и студия RCA Records выпустили «новую» песню певицы. Это кавер на Higher Love британского музыканта Стива Уиндвуда, записанный в 1990 году.

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