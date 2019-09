Фанаты считают неэтичным тот факт, что музыкальная индустрия продолжает получать выгоду от выступления легендарной певицы.

capitalism will recreate your likeness and project it in front of millions, so it may posthumously profit off you for eternity. there are truly no limits to its ethical depravity. nothing is sacred.



rest in peace to whitney houston. https://t.co/a4i2MFLwqE