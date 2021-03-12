Фанаты телешоу «Маска» назвали любимцев и кандидатов на вылет

https://static.news.ru/photo/b3434d4c-8340-11eb-bae3-96000091f725_660.jpg Фото: maskantv/instagram.com

Неваляшка и Единорог стали одними из фаворитов поклонников телевизионного шоу «Маска». Они рассказали о своих предпочтениях в официальном аккаунте передачи в Instagram.

Авторы проекта поинтересовались у юзеров, чьё выступление запомнилось им больше всего. В итоге под постом оставили больше 1,5 тысячи комментариев.

Чаще всех телезрители называют Неваляшку. В лидерах списка предпочтений также Единорог. Далее идут Крокодил, Носорог, Змея и Заяц.

Некоторые пользователи высказали свои мнения насчёт того, кто может скрываться под этими образами. Поклонники шоу не скупятся на комплименты его участникам.

Впрочем, срывать маски со своих любимцев они не торопятся. Как можно скорее они хотят разоблачения Розовой Пантеры и Банана.

«Маска» — музыкальное телешоу на телеканале НТВ, которое является российской адаптацией международного формата Masked Singer. В программе участвуют певцы, актёры, спортсмены и другие известные личности, которые выступают на сцене в ростовых костюмах, сохраняющих их личность до момента выбывания из проекта.

В жюри второго сезона — Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Александр Ревва.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский заподозрил организаторов телешоу в обмане. Он сравнил фото участника в костюме Ананаса и продюсера Иосифа Пригожина, который в нём выступал, намекнув на разные «габариты» персонажей программы.