Фанаты раскритиковали внешность Тодоренко и обвинили её в лицемерии

https://static.news.ru/photo/53f3f192-b703-11eb-a82b-96000091f725_660.jpg Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram новые фотографии с неожиданным макияжем — звезда накрасила губы синей и голубой помадами, и попросила подписчиков определить, какая лучше. Однако некоторые фанаты вместо комплиментов, начали писать нелестные комментарии о её внешности и лицемерии.

На снимке Тодоренко позирует в простой майке, крупных золотых серёжках, с высоким хвостом и чёлкой. В качестве подводки для глаз она выбрала фиолетовый карандаш.

Долго лежала под водой! А вам, какая больше нравится 1 или 2? — пошутила по поводу цвета своих губ ведущая.

Многие поклонники отметили, что новый стиль Тодоренко совершенно не подходит. Они не оценили яркую помаду, а также причёску звезды.

Вернитесь в свой первоначальный стиль. Длинные светлые волосы и никакой экспрессии, — написала одна из подписчиц.

Другие согласились с ней, назвав чёлку ужасным решением, как и необычный макияж. При этом один поклонник выразил опасение, что у звезды «тихо кукушку едет» и совсем скоро она побреет голову налысо, как это когда-то сделала Бритни Спирс.

Фанаты посоветовали Тодоренко вернуть естественность не только во внешность, но и в поведение.

Из необычайно милой и естественной девушки Регина превратилась в визуально неухоженную дамочку лет 40. Мне очень грустно от этого. Регина, ты всегда была моим кумиром. Примером искренности, девственной непосредственности и очарования. Сейчас же что ни интервью — лицо сводит от лицемерия и натуженного смеха, — заявила подписчица.

Однако многие поклонники поддержали звезду. По их мнению, внешность Тодоренко нельзя испортить экспериментами.

А мне нравится. Человек всегда должен быть разным. Мы девочки. Нам это можно и нужно, — подчеркнула одна из фанаток.

Ранее Тодоренко рассказала своим подписчикам в Instagram, как ей удалось похудеть на 20 кг после рождения ребёнка. Она призналась, что перед родами весила 74 кг и рассчитывала, что после появления сына на свет весы покажут 60 кг. Однако Тодоренко скинула только семь лишних килограммов.