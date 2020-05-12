Фанаты раскритиковали «силиконовую задницу» Мадонны

Благодарные фанаты откликнулись на её просьбу и написали множество слов поддержки.
О том, что Мадонна, вероятно, сделала пластическую операцию на попе, заговорили в 2018 году. Тогда она вышла на сцену одного из баров Нью-Йорка в облегающих брюках, которые ещё больше подчеркнули неестественно большие формы звезды.
Ранее NEWS.ru писал, что Мадонна не стала отменять выступление в Париже несмотря на травму колена. Однако при исполнении танцевальных движений на стуле она упала на пол. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.