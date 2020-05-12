Фанаты раскритиковали «силиконовую задницу» Мадонны

https://static.news.ru/photo/1fa344a0-9504-11ea-8bd8-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: face to face/Instagram/GLobal Look Press

Фолловеры Мадонны в Instagram раскритиковали звезду, увидев её новую фотографию. На снимке 61-летняя певица продемонстрировала свою полуобнажённую фигуру сзади.

«Не слишком ли ты старовата для такого наряда?», «По-моему, это чересчур», «Ужасная силиконовая задница», — критикуют звезду подписчики, пишет KP.RU.

Вообще-то Мадонна с помощью новой публикации хотела рассказать поклонникам о курсе терапии, который ей предстоит пройти. Из-за травмы колена были отменены её гастроли.

Я бы прыгала вверх и вниз от радости, если бы могла после восьми месяцев боли! Пожелайте мне удачи! — попросила звезда.

Благодарные фанаты откликнулись на её просьбу и написали множество слов поддержки.

О том, что Мадонна, вероятно, сделала пластическую операцию на попе, заговорили в 2018 году. Тогда она вышла на сцену одного из баров Нью-Йорка в облегающих брюках, которые ещё больше подчеркнули неестественно большие формы звезды.

Ранее NEWS.ru писал, что Мадонна не стала отменять выступление в Париже несмотря на травму колена. Однако при исполнении танцевальных движений на стуле она упала на пол. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.