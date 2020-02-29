Американская певица Мадонна на концерте в Париже разрыдалась после того, как упала на пол при исполнении танцевальных движений на стуле. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье выразил восхищение премьерой шоу американской певицы Мадонны «Мадам Х» в Париже. Исполнительница, по традиции, во время концерта спустилась в зал и поприветствовала VIP-гостя, предложив ему выпить шампанского.
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