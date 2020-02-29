https://static.news.ru/photo/188cdaba-5b5b-11ea-a001-fa163e074e61_660.jpg Мадонна Фото: Cinetext/Distler/Global Look Press

Американская певица Мадонна на концерте в Париже разрыдалась после того, как упала на пол при исполнении танцевальных движений на стуле. Ей помогли подняться, но боль была такой сильной, что поп-звезда не сдержала слёз.

Об этом сообщает Daily Mail. Своё шоу в Париже 61-летняя знаменитость могла отменить, поскольку незадолго до него травмировала колено. Однако делать этого не стала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что знаменитый французский кутюрье Жан-Поль Готье выразил восхищение премьерой шоу американской певицы Мадонны «Мадам Х» в Париже. Исполнительница, по традиции, во время концерта спустилась в зал и поприветствовала VIP-гостя, предложив ему выпить шампанского.