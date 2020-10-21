Фанаты «Орла и Решки» раскритиковали «деревенские понты» и шутки Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/136d9060-138e-11eb-ad69-fa163e074e61_660.jpg Фото: _agentgirl_/Instagram.com

Зрители телешоу о путешествиях «Орёл и Решка» долгое время просили организаторов вернуть Анастасию Ивлееву в качестве ведущей, однако когда это произошло, многим не понравилось её поведение.

После выпуска про Албанию под видео на YouTube можно найти множество соответствующих комментариев. Пользователи заявили, что жена Элджея «зазвездилась». Поклонники сошлись во мнении, что раньше Ивлеева была смешной и интересной, а сейчас «её невозможно смотреть, ведёт себя глупо, наигранно и с деревенскими понтами».

Новую ведущую «Орла и Решки» Юлию Коваль, напротив, хвалили. Девушка является подругой Ивлеевой. Зрители посчитали, что Коваль больше выкладывалась и старалась показать Албанию с интересной стороны, передаёт телеканал «360».

Анастасия Ивлеева уже была известной до того, как её пригласили в телешоу. К тому моменту она могла похвастаться миллионами подписчиков в Instagram. По её признанию, именно этот факт помог ей попасть в «Орёл и Решку».

Ранее некоторые поклонники передачи «Орёл и Решка» оказались недовольны выбором Юлии Коваль на роль соведущей Анастасии Ивлеевой. Девушка написала в своём Telegram-канале, что Коваль присоединится к ней на программе. Ивлеева попросила фанатов поддержать подругу. Под постом канала в Instagram многие фанаты программы написали, что не в восторге от выбора ведущей руководством телеканала «Пятница», на котором выходит шоу. Некоторые даже готовы не смотреть новые сезоны программы, лишь бы не видеть на экранах Коваль, писал NEWS.ru.