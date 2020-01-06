Анастасия Заворотнюк Анастасия Заворотнюк Фото: Oleg Gordienko/Global Look Press

Под последними постами в группе Заворотнюк в Instagram не утихают споры — болеет ли артистка в действительности. Подписчики находят нестыковки в скудных данных о здоровье «прекрасной няни».

Показателен эпизод, произошедший перед Новым годом. Близкие актрисы в соцсетях передали поздравления её почитателям. Однако часть фанатов заявила, что им ничего не нужно передавать, и потребовала показать больную Анастасию. Комментарии такого рода быстро удаляются.

Семья Заворотнюк предпочитает держать диагноз артистки в тайне и не даёт никакой конкретики о текущем состоянии Заворотнюк. Родственники обвиняют журналистов во лжи и нарушении права на тайну частной жизни.

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Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Артистка сейчас находится в реабилитационном центре. По некоторым данным, она частично парализована. Информация об ухудшении здоровья «прекрасной няни» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что у актрисы онкология, она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медклинику.  

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы. Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.

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