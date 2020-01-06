https://static.news.ru/photo/8642ce22-3147-11ea-a597-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Oleg Gordienko/Global Look Press

Под последними постами в группе Заворотнюк в Instagram не утихают споры — болеет ли артистка в действительности. Подписчики находят нестыковки в скудных данных о здоровье «прекрасной няни».

Показателен эпизод, произошедший перед Новым годом. Близкие актрисы в соцсетях передали поздравления её почитателям. Однако часть фанатов заявила, что им ничего не нужно передавать, и потребовала показать больную Анастасию. Комментарии такого рода быстро удаляются.

Семья Заворотнюк предпочитает держать диагноз артистки в тайне и не даёт никакой конкретики о текущем состоянии Заворотнюк. Родственники обвиняют журналистов во лжи и нарушении права на тайну частной жизни.

Артистка сейчас находится в реабилитационном центре. По некоторым данным, она частично парализована. Информация об ухудшении здоровья «прекрасной няни» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что у актрисы онкология, она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медклинику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анастасии Заворотнюк не разрешили отметить Новый год дома. Врачи настояли на том, чтобы звезда осталась в стенах больницы. Состояние артистки оценивают как тяжёлое, поэтому она не может покинуть медучреждение. При этом семье разрешили посещать Заворотнюк в любое время.