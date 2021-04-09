Фадеев раскрыл секрет своего экстремального похудения на 115 кг

https://static.news.ru/photo/03ddd55e-9aa9-11eb-b514-96000091f725_660.jpg Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Продюсер Максим Фадеев рассказал, что был удивлён статьями в СМИ о своём похудении. По его словам, в них нет правды.

Как отметил Фадеев, поводом для сброса 115 кг стало собственное отражение в зеркале, а также проблемы со здоровьем. Он назвал себя человеком с сильной волей, которая помогла в том числе бросить курить.

Если я внутри решил, что это всё, значит, это всё, — подчеркнул продюсер в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

По его словам, в похудении ему очень помогли душ Шарко и массаж, пробежки и скандинавская ходьба.

Я в бывшем — профессиональный спортсмен. Я плаваю километров пять. Обязательно приседаю сто раз в день, — отметил он.

Фадеев подчеркнул, что добиться таких впечатляющих результатов удалось благодаря отсутствию стресса. Вскоре он планирует сбросить ещё 20 кг.

Как писал NEWS.ru, ранее Фадеев прокомментировал обзор известного диетолога Алексея Ковалькова на своё похудение. Знаменитость потребовал от медика извинений за то, что тот сказал, будто бы продюсер похудел с помощью пластических операций.