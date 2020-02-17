https://static.news.ru/photo/de920292-5176-11ea-8146-fa163e074e61_660.jpg Эвелина Блёданс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Эвелина Блёданс в разговоре с журналистами рассказала об уникальной вещи из личного гардероба. Оказалось, что у артистки есть платье, в котором известная уругвайская певица Наталья Орейро снималась в одном из своих клипов.

По словам Блёданс, дорогостоящие вещи уже давно не играют в её жизни какой-либо существенной роли. Однако платье Орейро, отметила актриса, в будущем может стоить больших денег. По поводу текущей стоимости раритета артистка сведениями не обладает. Однако у Блёданс уже сейчас есть планы относительно того, на что могут пойти средства от продажи платья уругвайской звезды.

Я не знаю, сколько это платье стоит сейчас. Но я уверена, что через 20 лет наряд станет раритетом. Мой сын продаст его и купит себе домик. Сейчас проблема наряда заключается в размере. Мне платье просто не подойдёт — Наталья очень худенькая, — приводит слова Блёданс Teleprogramma.pro.

Кроме того, актриса сказала, что не может раскрыть подробности того, как именно в её распоряжении оказался наряд певицы. Блёданс подчеркнула: она не собирается вешать платье на свою «стену славы», считая вещь «вложением в будущее».

Как ранее писал NEWS.ru, Эвелина Блёданс возмутилась заявлением блогера Дианы Закутней, пожелавшей смерти ребёнку-инвалиду в аквапарке Нефтеюганска. Певица, которая сама воспитывает мальчика с синдромом Дауна, заявила, что хотела «придушить» её сразу после того, как увидела скандальное видео.