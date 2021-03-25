«Это шикарно»: молодая жена Петросяна удивила новым образом

https://static.news.ru/photo/e3efd940-8e0f-11eb-a7f0-96000091f725_660.jpg Фото: bruhunova/instagam.com

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам новый образ.

На фотографии, опубликованной в Instagram, 32-летняя жена артиста предстала в белом длинном пальто, белых ботфортах и красивой укладкой. Фотосессия прошла в комнате, богато украшенной лепниной.

Подписчиков восхитило преображение Брухуновой. Они отметили, что ей очень идёт подобный стиль. По их мнению, в таком образе она выглядит статно, аристократично и просто шикарно.

Хороший ответ тем, кто вечно недоволен вашим гардеробом, — отметил один из комментаторов.

Многие также посчитали, что Брухунова хорошо выглядит без очков, а с макияжем очень похожа на актрису Елизавету Боярскую.

Ранее NEWS.ru писал, что пятая по счёту супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене юмориста. Экс-супруга юмориста Степаненко нередко позволяла себе колкости в адрес его молодой возлюбленной.