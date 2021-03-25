«Это шикарно»: молодая жена Петросяна удивила новым образом

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова продемонстрировала подписчикам новый образ.
На фотографии, опубликованной в Instagram, 32-летняя жена артиста предстала в белом длинном пальто, белых ботфортах и красивой укладкой. Фотосессия прошла в комнате, богато украшенной лепниной.
Подписчиков восхитило преображение Брухуновой. Они отметили, что ей очень идёт подобный стиль. По их мнению, в таком образе она выглядит статно, аристократично и просто шикарно.
Хороший ответ тем, кто вечно недоволен вашим гардеробом, — отметил один из комментаторов.
Многие также посчитали, что Брухунова хорошо выглядит без очков, а с макияжем очень похожа на актрису Елизавету Боярскую.
Ранее NEWS.ru писал, что пятая по счёту супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене юмориста. Экс-супруга юмориста Степаненко нередко позволяла себе колкости в адрес его молодой возлюбленной.