Татьяна Брухунова впервые рассказала об отношении к Степаненко

https://static.news.ru/photo/91bff86e-840d-11eb-b20a-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Пятая по счёту супруга Евгения Петросяна 32-летняя Татьяна Брухунова впервые рассказала о своём отношении к предыдущей жене юмориста.

Бывшая жена Петросяна Степаненко нередко позволяла себе колкости в адрес молодой его возлюбленной. При этом сама Брухунова предпочитала отмалчиваться или отзываться о ней с уважением.

Как утверждает Брухунова, никакого негатива к Елене Григорьевне она не испытывает.

Я считаю, что та ситуация, которая произошла с нами — это жизнь и негативировать кому-то — глупо. Это же до человека не доходит, а тебя разрушает. Поэтому я не испытываю к Елене Григорьевне какого-то негатива, и я не имею права на это, — цитирует её издание «Собеседник».

Впервые о романе 75-летнего Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают сына Вагана. При этом в декабре 2020 года появились слухи о второй беременности Татьяны. Соседи матери Брухуновой рассказали, что та давно намекала, что собирается покинуть Тулу, потому что второй раз готовится стать бабушкой. Родительница намерена помогать Брухуновой с детьми.

В настоящее время Петросян и Степаненко делят многомиллионное имущество. Решается судьба нескольких квартир, автомобилей, загородного имущества, а также коллекции картин, книг и антиквариата. Список нажитого имущества Петросяна и Степаненко занял тысячу страниц. Оценка домов, квартир, предметов искусства и антиквариата продолжалась почти два года. По данным журналистов, самое ценное — это недвижимость в Зачатьевском переулке Москвы площадью 516 метров. Из неё юморист хотел сделать музей, писал NEWS.ru.