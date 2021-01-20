«Это падение»: Миро высмеяла интимные откровения Муцениеце о Прилучном

https://static.news.ru/photo/687ae054-5b77-11eb-8ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/agataagata

Блогер Лена Миро резко отозвалась об актрисе Агате Муцениеце, которая недавно в шутку поделилась с широкой публикой подробностями об интимной жизни со своим бывшим мужем Павлом Прилучным.

Неожиданное заявление актриса сделала в эфире YouTube-шоу МамBook, на котором обсуждались проблемы сексуальной жизни после родов. Муцеиеце отпустила язвительную шутку относительно размеров мужских «достоинств», добавив, что это «не в обиду моему бывшему».

Рассказать, что у бывшего маленький член, и над этим заливисто и немного истерично поржать — это падение любой женщины. Это обливание помоями самой себя, — возмутилась Миро.

Блогер добавила, что «ни один вменяемый мужик» не станет встречаться с женщиной, которая публично делилась интимными подробностями о бывшем партнёре, а также призналась, что на месте Прилучного сама ушла бы от жены.

Не муза. Не любовь всей жизни и даже не случайная любовница, а какая-то душная женщина для решения бытовых вопросов, — написала блогер.

Миро заявила, что свою женскую привлекательность, на её взгляд, Муцениеце растеряла, а «ума, простите, не прибавилось».

Наружу вылезло её нутро: недалёкое, безвольное и какое-то очень уж жалкое <...>. Агата превратилась в полноватую тётку из толпы, — высказалась Миро.

Ранее Муцениеце поделилась воспоминаниями о тяжёлом браке с бывшим супругом Павлом Прилучным. Так, артистка нередко становилась жертвой откровенного абьюза. По словам Муцениеце, постоянное давление Прилучного изменило её в худшую сторону. Девушке приходилось винить себя во всех проблемах, чтобы хоть как-то спасти отношения. Сейчас своё странное поведение актриса объясняет простой влюблённостью, писал NEWS.ru.