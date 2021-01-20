«Это падение»: Миро высмеяла интимные откровения Муцениеце о Прилучном

Блогер Лена Миро резко отозвалась об актрисе Агате Муцениеце, которая недавно в шутку поделилась с широкой публикой подробностями об интимной жизни со своим бывшим мужем Павлом Прилучным.
Неожиданное заявление актриса сделала в эфире YouTube-шоу МамBook, на котором обсуждались проблемы сексуальной жизни после родов. Муцеиеце отпустила язвительную шутку относительно размеров мужских «достоинств», добавив, что это «не в обиду моему бывшему».
Рассказать, что у бывшего маленький член, и над этим заливисто и немного истерично поржать — это падение любой женщины. Это обливание помоями самой себя, — возмутилась Миро.
Блогер добавила, что «ни один вменяемый мужик» не станет встречаться с женщиной, которая публично делилась интимными подробностями о бывшем партнёре, а также призналась, что на месте Прилучного сама ушла бы от жены.
Не муза. Не любовь всей жизни и даже не случайная любовница, а какая-то душная женщина для решения бытовых вопросов, — написала блогер.
Миро заявила, что свою женскую привлекательность, на её взгляд, Муцениеце растеряла, а «ума, простите, не прибавилось».
Наружу вылезло её нутро: недалёкое, безвольное и какое-то очень уж жалкое <...>. Агата превратилась в полноватую тётку из толпы, — высказалась Миро.
Ранее Муцениеце поделилась воспоминаниями о тяжёлом браке с бывшим супругом Павлом Прилучным. Так, артистка нередко становилась жертвой откровенного абьюза. По словам Муцениеце, постоянное давление Прилучного изменило её в худшую сторону. Девушке приходилось винить себя во всех проблемах, чтобы хоть как-то спасти отношения. Сейчас своё странное поведение актриса объясняет простой влюблённостью, писал NEWS.ru.
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