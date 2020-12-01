Это кощунство: Разин обвинил Басту в алчности после концертов в Петербурге

https://static.news.ru/photo/fbcb356e-33fb-11eb-b36d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал рэпера Басту (Василия Вакуленко) после его выступления в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов. Хапнул свои деньги и радуется. Считаю, что это кощунство. Надо быть с народом, любить своё население, сопереживать смертям, — рассказал «Собеседнику» Разин.

Он подчеркнул, что в данное время людям необходимо показывать, что нужно быть осторожнее из-за коронавируса. По его словам, Баста в подобной ситуации поступил некрасиво.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после проведения концерта рэпера Басты в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге площадка будет закрыта из-за превышения максимально допустимой численности посетителей. По её словам, ведомство вынесло протокол о приостановлении деятельности организации, а материалы передали в суд. Она считает проведение таких мероприятий в сложных эпидемиологических условиях недопустимым, так как здоровье большого числа людей подвергается опасности.

Заместитель гендиректора дворца по правовым вопросам Георги Николов сообщил, что в организации получили протокол Роспотребнадзора о возбуждении дела. Представитель дворца добавил, что решение о приостановке деятельности должен принять суд.

Концерт Басты состоялся в Ледовом дворце 27 ноября. Однако вместо рассадки с соблюдением социальной дистанции зрители стояли в партере плечом к плечу. Власти поначалу не усмотрели нарушений в видеозаписях с концерта, но потом пообещали изучить их ещё раз.

Сам Баста утверждает, что на его выступлениях были соблюдены все необходимые меры безопасности, а заполняемость зала составила 50%. При этом главной причиной травли он назвал зависть других организаторов.

Дополнительные требования к допуску посетителей в учреждения культуры в Санкт-Петербурге введены с 14 ноября. Мероприятия в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек предписано согласовывать с властями. При этом количество посетителей в зале не должно превышать 50% от числа зрительских мест, писал NEWS.ru.