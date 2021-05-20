«Это как раз все мы»: Бекмамбетов снимет мультфильм про фольклорного ишака

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Режиссёр Тимур Бекмамбетов собирается снять анимационный фильм «Ходжа Насреддин». Главным героем ленты станет фольклорный персонаж ишак. Премьера запланирована на весну 2024-го, передаёт РИА Новости.

Это как раз все мы, охарактеризовал персонажа кинодеятель. По его словам, «мы все живём, работаем, трудимся и видим только пыль под своими копытами, голову поднять вверх не можем».

И каждому из нас нужен Ходжа, нужен человек, который сможет наш мир перевернуть с головы на ноги и сделать его свободным, показать нам дорогу... В общем, я решил делать фильм не про Хаджу, а про ишака, — отметил Бекмамбетов.

Бюджет картины составит около 500 млн рублей. Бекмамбетов до этого представил на суд зрителей свой первый спектакль — кукольную постановку «Ходжа Насреддин» в Театре Наций. Герои заговорили голосами актёров Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого и Чулпан Хаматовой.

Ходжа Насреддин — персонаж восточного, средиземноморского и балканского фольклора, преимущественно в мусульманских странах — герой небольших юмористических рассказов, миниатюр, анекдотов и бытовых сказок. Иногда встречаются сведения о его реальном существовании, например в турецком городе Акшехире находится якобы его могила.

Кроме того, Бекмамбетов недавно заявил о желании снять фильм «Сумеречный дозор» по одноимённому роману Сергея Лукьяненко в формате screenlife. Screenlife — технология, разработанная студией Bazelevs, где повествование идёт полностью через экраны компьютеров или гаджетов. Бекмамбетов снял несколько лент в формате screenlife, в том числе картину «Профиль».