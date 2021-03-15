«Ещё немного, и меня похоронили бы в костюме Банана»: Стоянов о шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/03d13768-85c8-11eb-990d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Российский актёр Юрий Стоянов, скрывавшийся в костюме Банана на телешоу «Маска» на НТВ, признался, что согласился на такой отчаянный проект из озорства. Однако тяжёлая маска была для него серьёзным испытанием.

В интервью Starhit он признался, что ещё немного и его бы «похоронили в костюме Банана», поэтому он не жалеет, что выбыл из гонки. Тем более, по его словам, жюри шло к тому, чтобы его раскрыть.

Вы что, хотите, чтобы меня похоронили в костюме Банана? Ещё немного — и! Были бы самые весёлые похороны в истории российского и советского телевидения, — сказал Стоянов в ответ на вопрос журналиста не обидно ли ему, что так рано покинул проект.

Он отметил, что выбывание из проекта — это одно из условий игры, на которые он согласился, тем более состязательный элемент он не особо любит и бороться за первые места — «не его история». Актёр подчеркнул, что никого не осуждает при этом. Вероятно, имея в виду прошлую неделю, когда из шоу выбыл Пингвин, в костюме которого скрывалась певица Азиза.

Она расплакалась и отказалась петь зрителям финальную песню. Также артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её решили рассекретить и теперь она не сможет побороться за выход в финал и покинула сцену.

В Сети осудили певицу за её реакцию, а кто-то даже задался вопросом: «Кем она себя возомнила?»