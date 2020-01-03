https://static.news.ru/photo/cc1f4436-2f01-11ea-93af-fa163e074e61_660.jpg Фото: navka.show

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с супругой Софьей и детьми — двухлетней Кирой и трёхлетним Эриком — посетил ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».

В сторис Instagram Навки появилось совместное фото с семьёй Эрнстов. Фигуристка закрыла лица детей — известно, что гендиректор Первого не любит делать достоянием общественности всё, что касается его личной жизни и семьи.

Как напоминает Teleprogramma.pro, Софья Эрнст в настоящий момент ожидает третьего ребёнка. Актриса сейчас внимательно следит за своим рационом, чтобы не набрать лишний вес и после родов как можно скорее вернуться к творческой деятельности.

Ранее NEWS.ru писал о появлении супруги Эрнста на премьере фильма «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрьский» в Москве. Софья сыграла одну из главных ролей в картине.