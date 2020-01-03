Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вместе с супругой Софьей и детьми — двухлетней Кирой и трёхлетним Эриком — посетил ледовое шоу фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица».
В сторис Instagram Навки появилось совместное фото с семьёй Эрнстов. Фигуристка закрыла лица детей — известно, что гендиректор Первого не любит делать достоянием общественности всё, что касается его личной жизни и семьи.
Как
Ранее NEWS.ru писал о появлении супруги Эрнста на премьере фильма «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрьский» в Москве. Софья сыграла одну из главных ролей в картине.
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