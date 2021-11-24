«Ему боятся нечего»: друг Моргенштерна прокомментировал его «бегство» из РФ

Российский рэпер Алишер Моргенштерн никаких «побегов» из России не планировал и «совершенно спокойно» занимается творческой деятельностью — концертами, теле- и музыкальными проектами, рассказал NEWS.ru друг шоумена, член Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов. Собеседник отметил, что исполнителю нечего боятся, так как он «никакой преступной деятельностью не занимался». Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что Моргенштерн 24 ноября покинул РФ после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина.

Я с Алишером общался на днях. Он совершенно спокойно планировал свою работу. У него очень много творческих планов, связанных с музыкой, телевидением, концертной деятельностью, поэтому никаких побегов в планах у него не было. Я неплохо его знаю, никакой преступной деятельностью он никогда не занимался, тем более такой тяжёлой, как торговля наркотиками. Я думаю, что здесь, конечно, уважаемого нашего руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина кто-то дезинформировал, — отметил Мурзагулов.

По его словам, в России действительно есть проблема с наркоманией, однако «это не связано с Моргенштерном», а значит и боятся музыканту нечего.

Более того, я конечно скрывать не буду, что действительно, одно время, [у Моргенштерна] была проблема с употреблением наркотиков. Уже несколько лет, как он понимает...[что это вредно] и всех своих друзей от этого отталкивает, — подытожил Мурзагулов.

Представители Алишера Моргенштерна — адвокат Сергей Жорин и концертный директор Владимир Шавгулидзе — ранее прокомментировали в беседе с NEWS.ru появившиеся в СМИ и Telegram-каналах новости о якобы бегстве рэпера из России. По неподтверждённым данным, музыканта в сопровождении жены Дилары Зинатуллиной и охраны видели в Смоленске садящимся в поезд, который направляется в Белоруссию. По одной из версий, на предполагаемое решение Моргенштерна покинуть территорию России могло повлиять вчерашнее заявление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях.

Ранее стало известно, что выступление Моргенштерна в московском ночном клубе Gipsy, запланированное на 26 ноября, отменять не собираются на фоне сообщений в СМИ о том, что музыкант покинул Россию после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК РФ Александра Бастрыкина.