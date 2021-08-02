Эмма Стоун решила засудить Disney вслед за Скарлетт Йоханссон

Американская актриса Эмма Стоун решила подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой Скарлетт Йоханссон, передаёт портал Screen Rant. Причиной разбирательств, скорее всего, станет картина с участием артистки «Круэлла», вышедшая в 2021 году.

Ленту выпустили в прокат одновременно с премьерой на платформе Disney+. Фильм хорошо приняли критики и зрители, однако кассовые сборы оказались скромными ($221 млн при бюджете около $200 млн). Фактически кассовый провал объясняют показом комедии в Сети.

Йоханссон подала иск в суд Лос-Анджелеса 29 июля. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной Вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн.

«Чёрную Вдову» называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. События разворачиваются до фильма «Мстители: Война бесконечности», но после кинокомикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым: вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Ранее компания Walt Disney Company назвала необоснованным иск американской актрисы Скарлетт Йоханссон из-за онлайн-выпуска блокбастера «Чёрная Вдова» на платформе Disney+, говорится в заявлении студии. В ответ на претензии топ-менеджер также раскрыла гонорар голливудской звезды за главную роль в картине — $20 млн.