Эмма Стоун призналась во влюблённости в Ди Каприо

https://static.news.ru/photo/07d92aac-b92e-11eb-80d4-96000091f725_660.jpg Эмма Стоун Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Эмма Стоун рассказала, что долгое время была влюблена в Леонардо Ди Каприо, пишет ET Canada. Такое признание она сделала в эфире шоу «The Jess Cagle Show» после того, как ведущие попросили её поделиться воспоминаниями об «Оскаре» 2017 года.

Тогда Ди Каприо вручил ей премию в номинации «лучшая актриса» за роль в фильме Мии Долан в фильме «Ла-Ла Ленд».

Леонардо Ди Каприо. Это всё, что тогда было у меня на уме, потому что это был он. Я вспомнила, что посмотрела «Титаник» в кинотеатрах семь с половиной раз. Он был любовью всей моей жизни. В детстве у меня в спальне висела фотография с его автографом. Я шла к Лео и думала, что это самый сюрреалистичный момент в моей жизни, — сообщила актриса.

Стоун добавила, что восхищается Ди Каприо и считает его просто фантастическим актёром.

В прошлом году Эмма Стоун тайно вышла замуж и забеременела. 31-летнюю обладательницу «Оскара» и целого ряда других престижных наград за роль в фильме «Ла-Ла Ленд» и её 35-летнего возлюбленного — продюсера и режиссёра Дэйва Маккери — заметили с одинаковыми золотыми кольцами на руках во время прогулки по Лос-Анджелесу. На Стоун также был надет мешковатого вида комбинезон, под которым угадывался слегка округлившийся живот.