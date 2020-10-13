Елена Малышева показала 87-летнюю мать, победившую COVID-19

https://static.news.ru/photo/28c37744-0dc7-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что её 87-летняя мать смогла победить коронавирус. Мать и дочь прогулялись по центру Москвы — Красной площади и ГУМу.

Видео прогулки с мамой Елена Малышева разместила в своём Instagram. 87-летняя Галина Александровна передвигается в инвалидном кресле, однако, по словам её дочери, счастлива выйти на прогулку после победы над коронавирусом.

Вчера я гуляла с мамой по Красной площади и по ГУМу. Я люблю эти прогулки. Маме 87 лет. У неё три порока сердца, лёгочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела, — написала Елена Малышева.

По словам врача и телеведущей, у её мамы светлая голова и потрясающий характер. Малышева призвала своих поклонников гулять с родителями, как «когда-то они гуляли с нами».

Как сообщал NEWS.ru, поклонники Елены Малышевой уже уличали её в прогулках по общественным местам без медицинской маски. Известного теледоктора засняли без маски в здании Курского вокзала Москвы. Нынешняя прогулка с матерью не стала исключением — обе женщины находились в общественных местах без масок.