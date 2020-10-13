Елена Малышева показала 87-летнюю мать, победившую COVID-19

Известная врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила, что её 87-летняя мать смогла победить коронавирус. Мать и дочь прогулялись по центру Москвы — Красной площади и ГУМу.
Видео прогулки с мамой Елена Малышева
Вчера я гуляла с мамой по Красной площади и по ГУМу. Я люблю эти прогулки. Маме 87 лет. У неё три порока сердца, лёгочная гипертензия, она перенесла COVID и выздоровела, — написала Елена Малышева.
По словам врача и телеведущей, у её мамы светлая голова и потрясающий характер. Малышева призвала своих поклонников гулять с родителями, как «когда-то они гуляли с нами».
Как сообщал NEWS.ru, поклонники Елены Малышевой уже уличали её в прогулках по общественным местам без медицинской маски. Известного теледоктора засняли без маски в здании Курского вокзала Москвы. Нынешняя прогулка с матерью не стала исключением — обе женщины находились в общественных местах без масок.
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