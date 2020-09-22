Елену Малышеву без маски засняли на одном из вокзалов Москвы

Утверждения о том, что четырёхдневная рабочая неделя приведёт к всплеску алкоголизма среди россиян, — это чушь. Так резко лидер ЛДПР Владимир Жириновский ответил на опасения депутата Госдумы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, который высказался против введения сокращённого режима работы на предприятиях.

Политик потребовал перестать оскорблять народ подобными заявлениями. Можно подумать, что если рабочая неделя пять дней, то алкоголик пить не будет. Вот сейчас он не пьёт, а дадут лишний выходной —...