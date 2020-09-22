Елену Малышеву без маски засняли на одном из вокзалов Москвы

Телеведущую Елену Малышеву уличили в нарушении масочного режима в общественном месте. Известного теледоктора засняли без маски в здании Курского вокзала Москвы.
Как
Ранее Малышева заявила, что детям бесполезно носит медицинские маски для защиты от коронавируса. Об этом теледоктор написала подписчице, попросившей её оценить постановление властей Казахстана надевать маски на новорожденных детей. Глава казахского Минздрава Александр Цой пояснил, что ношение масок обязательно для всех возрастов. Малышева в ответ на это заявила, что данная мера может быть опасной для детей, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники