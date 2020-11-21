В общих чертах: Елена Исинбаева попыталась найти сходство с Ириной Шейк

Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пытается разглядеть в себе сходство с фотомоделью Ириной Шейк. По её словам, ей неоднократно говорили о схожести с именитой звездой мировых подиумов.
Однако многие подписчики спортсменки в Instagram уже в который раз категорично ей заявили: ничего общего в девушках нет.
Говорят, мы похожи?! А вы что думаете? — спросила Елена Исинбаева у поклонников в первой публикации.
Однако те высказали удивительное единодушие, заявив, что из общего у обеих — разве что причёска.
Подписчики снова категорично заявили, что схожих черт с моделью у прыгуньи с шестом точно нет. Многие подчеркнули, что искренне не понимают, зачем вообще олимпийской чемпионке кому-то подражать и искать сходство.
Ранее, как писал NEWS.ru, поклонники фигуриста Ильи Авербуха потребовали убрать Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Однако тот ответил отказом.