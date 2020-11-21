В общих чертах: Елена Исинбаева попыталась найти сходство с Ириной Шейк

https://static.news.ru/photo/e35dbe4c-2cc2-11eb-be6f-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: isinbaevayelena/instagram.com

Двукратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева пытается разглядеть в себе сходство с фотомоделью Ириной Шейк. По её словам, ей неоднократно говорили о схожести с именитой звездой мировых подиумов.

Однако многие подписчики спортсменки в Instagram уже в который раз категорично ей заявили: ничего общего в девушках нет.

Говорят, мы похожи?! А вы что думаете? — спросила Елена Исинбаева у поклонников в первой публикации.

Однако те высказали удивительное единодушие, заявив, что из общего у обеих — разве что причёска.

Тогда чемпионка нашла в архивах другой снимок и вновь выбрала максимально удачный ракурс с Шейк.

Говорят, на этом фото точно похожи. <...> Ну что?! — вновь попытала счастья Исинбаева.

Спортсменка также предложила высказаться о том, с кем из знаменитостей, если не с Шейк, у неё есть что-то общее.

Подписчики снова категорично заявили, что схожих черт с моделью у прыгуньи с шестом точно нет. Многие подчеркнули, что искренне не понимают, зачем вообще олимпийской чемпионке кому-то подражать и искать сходство.

Ранее, как писал NEWS.ru, поклонники фигуриста Ильи Авербуха потребовали убрать Исинбаеву из жюри организованного им телешоу «Ледниковый период». Однако тот ответил отказом.