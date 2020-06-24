Экс-звезда «Орла и решки» тяжело перенесла операцию на груди

https://static.news.ru/photo/289f5df4-b639-11ea-8015-fa163e074e61_660.jpg Натали Неведрова Фото: nevedrova/instagram.com

31-летняя экс-ведущая шоу «Орёл и решка» Натали Неведрова перенесла операцию по подтяжке груди. Под нож хирурга она легла в Саратове, так как в Москве такая процедура не из дешёвых. Звезда призналась, что ещё не восстановилась от наркоза и проведённой манипуляции.

Пока чувствую сильную слабость. Капают обезболивающее. Помимо боли в мышцах груди, ещё болит пупок, потому что там мне срезали кожу. Голова кружится. Я так ждала еду, а я не могу её есть. Что-то поклевала и всё. Мне выполнили якорную подтяжку и восполнили объем круглыми имплантами. Дополнительно эстетически поправили растянутую кожу над пупком, — поделилась она подробностями в Instagram .

Телеведущая добавила, что решила подкорректировать грудь, так как та потеряла форму после родов и кормления малышей.

«Орёл и Решка» — одна из самых популярных программ о путешествиях. Двое ведущих подкидывают монетку чтобы выяснить — кто проведёт выходные с золотой банковской картой, а кому достанется всего-лишь 100 долларов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущие Тина Канделаки и Ксения Собчак вновь обменялись колкостями. Канделаки на этот раз пришлось оправдываться после того, как Собчак поймала её на увеличении груди в фотошопе.