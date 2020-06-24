Шоу-бизнес

Экс-звезда «Орла и решки» тяжело перенесла операцию на груди

19:32, 24 июня 2020
Натали Неведрова Натали Неведрова Фото: nevedrova/instagram.com

31-летняя экс-ведущая шоу «Орёл и решка» Натали Неведрова перенесла операцию по подтяжке груди. Под нож хирурга она легла в Саратове, так как в Москве такая процедура не из дешёвых. Звезда призналась, что ещё не восстановилась от наркоза и проведённой манипуляции.

Пока чувствую сильную слабость. Капают обезболивающее. Помимо боли в мышцах груди, ещё болит пупок, потому что там мне срезали кожу. Голова кружится. Я так ждала еду, а я не могу её есть. Что-то поклевала и всё. Мне выполнили якорную подтяжку и восполнили объем круглыми имплантами. Дополнительно эстетически поправили растянутую кожу над пупком, — поделилась она подробностями в Instagram .

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